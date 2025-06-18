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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس EQS موديل 2025 سيدان كهربائية فاخرة بتصميم أنيق

مرسيدس EQS موديل 2025
مرسيدس EQS موديل 2025
إبراهيم القادري

مقدمة عن سيارة مرسيدس EQS موديل 2025

أبعاد مرسيدس EQS موديل 2025

محرك مرسيدس EQS موديل 2025

تصميم مرسيدس EQS موديل 2025 الخارجي

مقصورة مرسيدس EQS موديل 2025

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQS موديل 2025

تاريخ شركى مرسيدس في صناعة السيارات

مرسيدس EQS موديل 2025

مقدمة عن سيارة مرسيدس EQS موديل 2025

سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 هي سيارة سيدان كهربائية فاخرة تتميز بتصميم أنيق وعصري، ومقصورة داخلية فاخرة بتقنيات متطورة، ومدى كهربائي محسن، بالإضافة إلى العديد من أنظمة السلامة .

تتميز EQS بتصميم سيدان انسيابي مع شبك أمامي مميز ومصابيح LED رفيعة، مع لمسات كرومية لتعزيز الفخامة. كما تتوفر السيارة بألوان جديدة وتشطيبات معدنية.

أبعاد مرسيدس EQS موديل 2025

مرسيدس EQS موديل 2025

تأتى سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بطول 2073 مم، وعرض 7580 مم، وارتفاع 596 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1264 مم .

محرك مرسيدس EQS موديل 2025

تستمد سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 قوتها من محرك ينتج قوة 419 حصان ، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مرسيدس EQS موديل 2025

ويوجد بـ سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 محرك ينتج قوة 335 حصان، وعزم دوران 590 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بالاضافة إلى ان سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 بها ايضا محرك ينتج قوة 516 حصان، وعزم دوران 611 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل من سرعة 0 إلى 1 00 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية .

تصميم مرسيدس EQS موديل 2025 الخارجي

تمتلك سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، واجهة أمامية بشبكة كبيرة تحمل طابع تصميمي حديث، وبها مصابيح الـ LED رفيعة ومتناسقة، وبها لمسات كرومية

مرسيدس EQS موديل 2025

وتقف سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 على جنوط مقاس 19 بوصة مصنوعة من الألمنيوم الخفيف، وبها مصابيح LED متطورة وتعتمد هذه المصابيح على نظام ذكي لضبط شدة الإضاءة بحسب ظروف الطقس والسرعة، وبها أبواب تعمل بشكل آلي، ونظام فتح ذكي، وبها مرايات جانبية مع إشارات للانعطاف، ومقابض أيدي مخفية، وفتحات تهوية مع شرائح كرومية في الأمام .

مقصورة مرسيدس EQS موديل 2025 الداخلية

مرسيدس EQS موديل 2025

يوجد بـ سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 الكثير من المميزات من ضمنها، مقاعد مصنوعة بدقة مع نقوش متقنة، وبها أنظمة صوت وإضاءة الداخلية محيطية، وبها شاشة عرض مركزية ضخمة تعمل باللمس مقاس 56 بوصة، وبها نظام صوتي Burmester ثلاثي الأبعاد، وبها نظام ملاحة، وبها Android Auto و Apple CarPlay لاسلكيًا، وبها إضاءة محيطة بـ 64 لونًا، وبها 6 منافذ USB-C في جميع أنحاء المقصورة

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQS موديل 2025

مرسيدس EQS موديل 2025

تحتوي سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد ركن نشط، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وخاصية اكتشاف المشاة، ونظام التحذير القياسي من مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وميزة توسيط المسار .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

تأسست مرسيدس بنز في عام 1926 بعد اندماج شركتي بنز و دايملر، اللتين كانتا رائدتين في صناعة السيارات في أواخر القرن التاسع عشر.

تعود جذور الشركة إلى اختراعات كارل بنز وجوتليب دايملر اللذين طورا أولى السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي في عامي 1885 و 1886.

مرسيدس EQS موديل 2025

وقدمت شركة دايملر موتورين جيزيلشافت أول سيارة تحمل اسم "مرسيدس" نسبة لابنة إميل يلينيك، وهو رجل أعمال نمساوي، واندماج شركتي بنز ودايملر لتشكيل شركة دايملر بنز (Daimler-Benz AG) وتوحيد العلامتين التجاريتين تحت اسم مرسيدس-بنز في عام 1998 .

مرسيدس EQS موديل 2025 أبعاد مرسيدس EQS موديل 2025 محرك مرسيدس EQS موديل 2025 EQS موديل 2025 مقصورة مرسيدس EQS موديل 2025 محرك مرسيدس EQS

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