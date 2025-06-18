صغيرة ومكشوفة.. هوندا تطلق أغرب شاحنة كهربائية

كشفت شركة هوندا اليابانية عن تدشين شركة جديدة متخصصة في حلول النقل الصغيرة تحمل اسم "فاستبورت" (Fastport)، وتهدف من خلالها إلى تقديم حلول عملية وذكية لمشكلة الازدحام في المدن، خاصة مع تنامي الحاجة إلى خدمات التوصيل السريعة.

eQuad: مركبة حضرية بملامح جديدة

أول منتجات فاستبورت هي eQuad، وهي مركبة كهربائية رباعية العجلات مُصممة لتأدية مهام "الميل الأخير" في خدمات التوصيل.

ومن المتوقع أن يتم عرضها رسميًا خلال معرض يوروبايك في وقت لاحق من هذا الشهر، كأول ظهور علني للطراز الجديد.

ورغم أنها بعيدة كل البعد عن سيارات هوندا الرياضية مثل أكيورا NSX، إلا أن eQuad تستهدف تحقيق الكفاءة والسرعة في التنقل داخل المدن، من خلال تصميم مدمج يسمح لها بالسير في مسارات الدراجات، مما يوفر مرونة كبيرة في الحركة دون التأثر بزحام الطرق.

ستطرح eQuad في تكوينات متعددة تناسب مختلف مهام التوصيل، حيث أشارت هوندا إلى أنها ستوفر مقاسات متنوعة من صناديق الشحن وكذلك نسخ صغيرة وكبيرة من المركبة.

الطراز الصغير يأتي بطول 3400 مم، وعرض 1000 مم، وارتفاع 2100 مم.

الطراز الكبير يصل طوله إلى 3658 مم، وعرضه 1219 مم، وارتفاعه 2134 مم.

وبحسب الشركة، ستكون صناديق الشحن بسعات تتراوح ما بين 96 إلى 148 قدمًا مكعبًا (ما يعادل 2718 إلى 4191 لترًا)، لتُلائم توصيل الطرود الصغيرة، الطلبات الغذائية، أو حتى البقالة.

تُقدم eQuad أيضًا مرونة في الحمولة، حيث تم تصميم الطرازات لتحمل أوزانًا تتراوح بين 145 كجم إلى 295 كجم، وهو ما يعادل ما بين 320 إلى 650 رطلاً.

وتعد هذه الأرقام كافية للعديد من الشركات اللوجستية وشركات التوصيل الناشئة التي تسعى لتحقيق السرعة والكفاءة ضمن البيئات الحضرية المزدحمة.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية هوندا بعيدة المدى، والتي تهدف إلى توسيع نطاق منتجاتها الكهربائية خارج السيارات التقليدية.

ومن خلال فاستبورت، تسعى هوندا إلى اقتحام مجال المركبات الحضرية الصغيرة، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل نقل ذكية وصديقة للبيئة في المدن العالمية.

من المتوقع أن تبدأ التجارب الفعلية للـ eQuad في الأسواق الأوروبية قريبًا، وسط ترقّب لما يمكن أن تحدثه هذه المركبة الجديدة من ثورة في مجال النقل الحضري الذكي.