مقارنة بين شيرى تيجو 7 و شيرى 8 تيجو 2026

يحتوي سوق السيارات المصري، على باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 7 و شيرى 8 تيجو موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 7.4 لتر من الوقد لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

سعر شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 110 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى 8 تيجو موديل 2026

شيرى 8 تيجو موديل 2026

زودت سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك شيرى 8 تيجو موديل 2026

شيرى 8 تيجو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر .

سعر شيرى 8 تيجو موديل 2026

شيرى 8 تيجو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 195 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 265 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 320 ألف جنيه .