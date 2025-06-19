قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل عبد العظيم رئيسًا لمركز البحوث الزراعية
الغباري: الولايات المتحدة تمكنت من جعل إيران عدوا للدول العربية
إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس
أمطار وضربات برق.. إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج لسوء الأحوال الجوية
هتصل ومش هسمع صوتك.. الشيخ محمود حسان يودع والدته بكلمات مؤثرة
رئيس "العربية للتصنيع": نضع كافة القدرات التصنيعية لخدمة أهداف التنمية في دول القارة
إيران ترحب بعرض ترامب للاجتماع وسط تصعيد متواصل مع إسرائيل
عقبال الأهلي.. الغندور يعلق على تعادل الهلال مع ريال مدريد
إيران ترد على ترامب: التفاوض غير مقبول وسنستهدف مصالح أمريكا إذا تدخلت
مدرب العين: الأهلي الفريق العربي الأقرب للتأهل للدور الثاني بمونديال الأندية
ريبيرو يكشف موقفه من معاقبة تريزيجيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين شيرى تيجو 7 و شيرى 8 تيجو 2026

شيرى تيجو 7 و شيرى 8 تيجو 2026
شيرى تيجو 7 و شيرى 8 تيجو 2026
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري، على باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 7 و شيرى 8 تيجو موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 7.4 لتر من الوقد لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

سعر شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 110 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى 8 تيجو موديل 2026

شيرى 8 تيجو موديل 2026

زودت سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك شيرى 8 تيجو موديل 2026

شيرى 8 تيجو موديل 2026

تحصل سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر .

سعر شيرى 8 تيجو موديل 2026

شيرى 8 تيجو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 195 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 265 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2026 شيرى تيجو 7 موديل 2026 سعر شيرى تيجو 7 موديل 2026 شيرى 8 تيجو موديل 2026 سعر شيرى 8 تيجو موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

رئيس الوزراء

عفو رئاسي بمناسبة ثورة 30 يونيو.. 10 قرارات جديدة للحكومة في اجتماع اليوم

ترشيحاتنا

علم السعودية

السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2025

جانب من اللقاء

وزير الإسكان يستقبل مسئولي شركة Guardian Glass العالمية المتخصصة في صناعة الزجاج

أسعار الذهب في مصر

جولد بيليون تكشف نتائج اجتماع الفيدرالي على أسعار الذهب

بالصور

بملابس كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة محمد سامي

.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى

ببطن مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة ماجد المصري ماهيتاب

ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى

معتقدات خاطئة عن الإيدز.. لاينتقل بهذه الطرق واعرف المخاطر الحقيقة

الايدز
الايدز
الايدز

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد