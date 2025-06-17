بـ500 ألف جنيه تركب إيه مستعمل في 2025؟

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل أسترا، وتويوتا ياريس، وبي واي دي F3، ورينو لوجان، وميتسوبيشي لانسر .

أوبل أسترا موديل 2007

تستمد سيارة أوبل أسترا موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2007

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2007 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ياريس موديل 2008

تحصل سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 990 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2008

تتوافر سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بى واى دى اف 3 موديل 2020

تمكنت سيارة بى واى دى اف 3 موديل 2020 من قطع مسافة 250 ألف/كم، وبها محرك سعة 1 600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الكحلي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بى واى دى اف 3 موديل 2020

تأتى سيارة بى واى دى اف 3 موديل 2020 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2016

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2016 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 360 الف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2016

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2016 في سوق السيارات المستعمل يصل إلى 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 172 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 في سوق السيارات المستعمل 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .