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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مين الأحسن نيسان قشقاي أم رينو اوسترال 2025؟

نيسان قشقاي ورينو اوسترال 2025
نيسان قشقاي ورينو اوسترال 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان قشقاي و رينو اوسترال موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك رينو اوسترال موديل 2025

 رينو اوسترال موديل 2025

تستمد سيارة رينو اوسترال موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية .

أسعار رينو اوسترال موديل 2025

 رينو اوسترال موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2025 تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2025 تباع بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2025 تباع بسعر مليون و 880 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2025 تباع بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 20 ألف جنيه .

محرك نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

تتسارع سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 من وضع السكون وصولا على 100 كم/ساعة في مدة 8.9 ثانية، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتحتاج إلى 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 206 كم/ساعة .

أسعار نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 470 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان قشقاي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

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