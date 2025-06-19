منها بيكانتو وهيونداي جيتز.. إيه أحسن عربية بـ 450 ألف جنيه؟

توجد داخل سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمنها هيونداي جيتز، ودايو جولييت، وكبا بيكانتو، وفولكس فاجن بولو، ورينو سانديرو ستيب واى.

هيونداي جيتز موديل 2009

تستمد سيارة هيونداي جيتز موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 158 ألف/كم.

وتباع السيارة باللون الأزرق، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

هيونداي جيتز موديل 2009

تباع سيارة هيونداي جيتز موديل 2009 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

دايو جوليت موديل 1999

تنقل قوة سيارة دايو جوليت موديل 1999 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم.

وتباع السيارة باللون الأحمر، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

دايو جوليت موديل 1999

تتوافر سيارة دايو جوليت موديل 1999 في سوق السيارات المستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

كيا بيكانتو موديل 2009

تمكنت سيارة كيا بيكانتو موديل 2009 من قطع مسافة 540 ألف/كم، وبها محرك سعة 1100 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال.

وتباع السيارة باللون الأحمر، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

كيا بيكانتو موديل 2009

تأتى سيارة كيا بيكانتو موديل 2009 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

تباع سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 باللون الأخضر، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 278 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

فولكس فاجن بولو موديل 1999

تقدم سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق السيارات المستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018

تحصل سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 550 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018

يبلغ سعر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2018 في سوق السيارات المصري للمستعمل 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.