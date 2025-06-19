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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أركب دايو نوبيرا 2 بـ ربع مليون جنيه

دايو نوبيرا 2 موديل 2008
دايو نوبيرا 2 موديل 2008
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو نوبيرا 2 موديل 2008 

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو نوبيرا 2 موديل 2008، وتنتمي نوبيرا 2 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات دايو نوبيرا 2 موديل 2008 الخارجية

دايو نوبيرا 2 موديل 2008 

تظهر سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2008 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو على حقيبة السيارة، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك دايو نوبيرا 2 موديل 2008

دايو نوبيرا 2 موديل 2008 

تمكنت سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2008 من قطع مسافة تصل إلى 185 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو نوبيرا 2 موديل 2008 الداخلية

دايو نوبيرا 2 موديل 2008 

مقصورة سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2008 بها العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها مساحات تخزين صغيرة امام ناقل الحركة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر دايو نوبيرا 2 موديل 2008

دايو نوبيرا 2 موديل 2008 

تباع سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة دايو نوبيرا 2 موديل 2008 مواصفات دايو نوبيرا 2 موديل 2008 السيارات السيدان

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