قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
72 ساعة ويبدأ الصيف رسميًا.. تنبؤات غير متوقعة: رياح أوروبية وأمطار
اللواء أيمن عبد المحسن: إسرائيل تنتهج سياسة التخريب وتستهدف شل إيران
51 جامعة مصرية تتألق عالميًا بتصنيف التايمز للتأثير 2025.. والأكاديمية العربية وأسوان وبنها في الصدارة
جامعة جنوب الوادي تتقدم 70مركزا عالميا بالتصنيف الأمريكي US News
الإحتلال يكشف حجم الخسائر البشرية جراء الصواريخ الإيرانية
وزير الخارجية الإسرائيلي: النظام الإيراني لا خطوط حمراء لديه
أمريكا تطلب من موظفيها وعائلاتهم بإسرائيل وغزة والضفة البقاء في أماكنهم
مدبولي يتفقد مصنع لانتاج أجهزة السونار في أكتوبر
لا يمكن هزيمة ملايين الأحرار.. حزب الله يعلن دعمه إيران ويحذر أمريكا
الصحة : الارتفاع غير المبرر بالولادات القيصرية يؤثر سلبًا على جهود الدولة
الأردن.. سقوط طائرة مسيرة بمنطقة أبو نصير وإصابة سيارة بأضرار
اليوم نهاية الحرب أو العالم.. عمرو أديب يعلق على الصراع بين إيران وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تلامس النص مليون جنيه .. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013
ميتسوبيشي لانسر موديل 2013
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013


وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2013، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح ضباب امامي، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيت بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي على حقيبة السيارة الخلفية .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 440 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع السيارة باللون الأزرق .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 على العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري باقة متنوعة إصدارات السيارات المستعملة السيارات السيدان مواصفات ميتسوبيشي لانسر محرك ميتسوبيشي لانسر مقصورة ميتسوبيشي لانسر سعر ميتسوبيشي لانسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في صاروخ إيراني استهدف تل أبيب

ترشيحاتنا

مدبولي

مدبولي يتفقد مصنع لانتاج شاشات التلفزيون بأكتوبر

جانب من الاجتماع

وزير الصحة: وضع ضوابط وآليات خاصة لتنظيم السياحة الصحية

وزير الري: لابد من إزالة التعديات على ترعة السويس للإيفاء بكمية المياه المطلوبة

وزير الري يوجه بإزالة التعديات على ترعة السويس

بالصور

الإمساك المزمن.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة
الإمساك المزمن أكثر من مجرد إزعاج.. تعرف على مضاعفاته الخطيرة

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد