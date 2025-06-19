تلامس النص مليون جنيه .. ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك

يحتوي سوق السيارات المصري على باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013



وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2013، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 الخارجية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح ضباب امامي، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيت بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي على حقيبة السيارة الخلفية .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

تستمد سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 440 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع السيارة باللون الأزرق .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 الداخلية

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

تحتوي مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 على العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

ميتسوبيشي لانسر موديل 2013

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 480 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .