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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر أودي Q3 موديل 2026 في السعودية

أودي Q3 موديل 2026
أودي Q3 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q3 موديل 2026 ، وتنتمي Q3 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 أودي Q3 موديل 2026

مواصفات أودي Q3 موديل 2026

 أودي Q3 موديل 2026

زودت سيارة أودي Q3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية منقسمة، وبها إضاءة نهارية في الأعلى بشريط LED حاد وأسفله مصباح رئيسي ضمن وحدة Matrix LED مدمجة في زجاج داكن، وبها لمسات مستقبلية عبر مصابيح OLED متغيرة الرسوم، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب مريحة، ومكان شاحن لاسلكي مع تبريد، ومساحة تخزين إضافية .

 أودي Q3 موديل 2026

بالاضافة إلى ان سيارة أودي Q3 موديل 2026 بها ايضا، زجاج مزدوج الطبقة في النوافذ الأمامية لعزل الصوت بشكل أفضل، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وشاشة لمس مركزية ضخمة مقاس 12.9 بوصه تعمل بنظام Android Automotive OS المدعوم من جوجل .

محرك أودي Q3 موديل 2026

تستمد سيارة أودي Q3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

 أودي Q3 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة أودي Q3 موديل 2026 محرك اخر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 261 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتحصل سيارة أودي Q3 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 148 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

 أودي Q3 موديل 2026

ومنها نسخة هايبرد قابلة للشحن (PHEV) بمدى كهربائي يتجاوز 120 كم /ساعة، وتنتج قوة 268 حصان ، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكن شحن بطارية المحرك الكهربائي بواسطة مقبس من 10% إلى 80% خلال نصف ساعة.

سعر أودي Q3 موديل 2026

 أودي Q3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 179 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة أودي Q3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 197 ألف ريال سعودي .

أودي شركة أودي أودي Q3 موديل 2026 مواصفات أودي Q3 موديل 2026 محرك أودي Q3 موديل 2026 سعر أودي Q3 موديل 2026

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