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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مرسيدس EQS موديل 2025 في الإمارات

مرسيدس EQS موديل 2025
مرسيدس EQS موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس EQS موديل 2025 في الإمارات، وتنتمي EQS لفئة السيارات السيدان الكهربائية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 مرسيدس EQS موديل 2025

أبعاد مرسيدس EQS موديل 2025

تأتى سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بطول 2073 مم، وعرض 7580 مم، وارتفاع 596 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1264 مم .

محرك مرسيدس EQS موديل 2025

 مرسيدس EQS موديل 2025

تستمد سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 قوتها من محرك ينتج قوة 419 حصان ، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 محرك ينتج قوة 335 حصان، وعزم دوران 590 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

 مرسيدس EQS موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 بها ايضا محرك ينتج قوة 516 حصان، وعزم دوران 611 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل من سرعة 0 إلى 1 00 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية .

مواصفات مرسيدس EQS موديل 2025

زودت سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بشبكة كبيرة تحمل طابع تصميمي حديث، وبها مصابيح الـ LED رفيعة ومتناسقة، وبها لمسات كرومية

وتقف سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 على جنوط مقاس 19 بوصة مصنوعة من الألمنيوم الخفيف، وبها مصابيح LED متطورة وتعتمد هذه المصابيح على نظام ذكي لضبط شدة الإضاءة بحسب ظروف الطقس والسرعة، وبها أبواب تعمل بشكل آلي، ونظام فتح ذكي، وبها مرايات جانبية مع إشارات للانعطاف، ومقابض أيدي مخفية، وفتحات تهوية مع شرائح كرومية في الأمام .

 مرسيدس EQS موديل 2025

ويوجد بـ سيارة مرسيدس EQS موديل 2025، مقاعد مصنوعة بدقة مع نقوش متقنة، وبها أنظمة صوت وإضاءة الداخلية محيطية، وبها شاشة عرض مركزية ضخمة تعمل باللمس مقاس 56 بوصة، وبها نظام صوتي Burmester ثلاثي الأبعاد، وبها نظام ملاحة، وبها Android Auto و Apple CarPlay لاسلكيًا، وبها إضاءة محيطة بـ 64 لونًا، وبها 6 منافذ USB-C في جميع أنحاء المقصورة

وسائل الأمان بـ مرسيدس EQS موديل 2025

تحتوي سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ومساعد ركن نشط، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وخاصية اكتشاف المشاة، ونظام التحذير القياسي من مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وميزة توسيط المسار .

 مرسيدس EQS موديل 2025

سعر مرسيدس EQS موديل 2025 في الإمارات

تباع سيارة مرسيدس EQS موديل 2025 داخل سوق السيارات الإمارات بفئة واحدة سعرها 694 ألف درهم إماراتي .

أبعاد مرسيدس EQS موديل 2025 مرسيدس EQS موديل 2025 EQS موديل 2025 محرك مرسيدس EQS موديل 2025 وسائل الأمان بـ مرسيدس EQS موديل 2025

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