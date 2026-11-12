الكويت وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية

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التقى آمر القوة الجوية الكويتية، اللواء الركن طيار فهد فلاح الخرينج، مع رئيس هيئة الأركان العامة التركية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها آمر القوة الجوية الكويتية إلى الجمهورية التركية يرافقه وفد عسكري، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية وتطوير مجالات التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم /الخميس/، أن اللقاء جرى خلاله بحث أوجه التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة سبل تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشارت إلى أن آمر القوة الجوية الكويتي التقى أيضا خلال الزيارة بنظيره، آمر القوات الجوية التركية الفريق الركن رفعت دالكيران، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات الجوية في البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية.

وأضافت أن الوفد العسكري الكويتي قام بزيارة شركة أسيلسان (ASELSAN) المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأنظمة الإلكترونية، حيث اطلع على أبرز التقنيات والأنظمة الدفاعية التي تقدمها الشركة.