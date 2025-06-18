مواصفات هوندا برولوج 2025 الجديدة

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا برولوج موديل 2025، وتنتمي برولوج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هوندا برولوج موديل 2025

محرك هوندا برولوج موديل 2025

هوندا برولوج موديل 2025

تستمد سيارة هوندا برولوج موديل 2025 قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 220 حصان، وعزم دوران 329 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 85.0 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مسافة 495 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

هوندا برولوج موديل 2025

وتحصل سيارة هوندا برولوج موديل 2025 ايضا على قوتها من محركين كهربائيين، ينتجوا قوة 300 حصان، وعزم دوران 481 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 85.0 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 473 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

أبعاد هوندا برولوج موديل 2025

هوندا برولوج موديل 2025

تأتى سيارة هوندا برولوج موديل 2025 بطول 192 مم، وعرض 783 مم، وارتفاع 647 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1218 مم .

مواصفات هوندا برولوج موديل 2025

تمتلك سيارة هوندا برولوج موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، لمسات رياضية بارزة، وبها صداد أمامي وخلفي بلون الهيكل مع خطوط تزيينية سوداء ولمسات معدنية جذابة، وبها شبك أمامي أسود يضيف طابع هجومي، وبها حواف سوداء للأبواب، وبها أقواس خارجية للعجلات تعطي طابع مغامر، وبها مرايات جانبية بلون الهيكل وتحتوي على إشارات انعطاف مدمجة .

هوندا برولوج موديل 2025

ويوجد بـ هوندا برولوج موديل 2025 ايضا، جنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصة، وبها تقنيات LED، وبها مصابيح أمامية أوتوماتيكية بتقنية الشعاع العالي التلقائي، وبها سقف زجاجي بانوراما قابل للفتح والإغلاق كهربائيًا مع غطاء شمسي كهربائي، وبها مساحات زجاج أمامية بميزة التسخين لتفادي التجمد في الأجواء الباردة.

وسائل الأمان بـ هوندا برولوج موديل 2025

تحتوي سيارة هوندا برولوج موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الثبات الإلكتروني (ESC)، وبها نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) مع تحكم في الجر على نظام الدفع، ووسائد هوائية أمامية مزدوجة ومثبتة بالمقاعد، ووسائد هوائية جانبية وستائرية للصفين الأول والثاني، وبها حساسات للكشف عن شغل المقاعد، وبها أقفال أمان للأطفال في الأبواب الخلفية.