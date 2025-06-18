قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيفين مسعد: القضاء الكامل على إيران لا يخدم مصالح روسيا أو الصين
الزمالك يحسم ملف القائمة الأولى قبل نهاية يونيو.. وإدوارد يبدأ مهامه رسميًا
خالد أبو بكر: يجب دعم السياحة وتعزيز الاستثمارات بمنطقة جرجوب الاقتصادية
ماذا سيحدث في إيران حال اغتيال المرشد أو تغيبه عن المشهد السياسي؟ فيديو
لطلاب الثانوية العامة| ازاى تزود التركيز في الامتحانات.. 15 نصيحة
ترتيب المجموعة السابعة بـ كأس العالم للأندية بعد فوز مانشستر سيتي على الوداد
الهروب الكبير من تل أبيب.. الإسرائيليون يفرون من الأراضي المحتلة
عبث خطير.. خالد أبوبكر يعلق على احتمالية ضرب المنشآت النووية الإيرانية
تحديات التنمية والتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.. خبراء يشرحون
صواريخ سجيل تدك إسرائيل.. إيران تعلن بدء الموجة 12 من عملية الوعد الصادق 3
هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
نيفين مسعد: اغتيال رئيسي تم بأيادٍ خارجية وإسرائيل تكثف ضرباتها تجاه إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيجو 406 أوتوماتيك سعرها 250 ألف جنيه

بيجو 406 موديل 1999
بيجو 406 موديل 1999
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة بيجو 406 موديل 1999

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 406 موديل 1999، وتنتمي 406 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بيجو 406 موديل 1999 الخارجية

سيارة بيجو 406 موديل 1999

تظهر سيارة بيجو 406 موديل 1999 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض للأبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

محرك بيجو 406 موديل 1999

سيارة بيجو 406 موديل 1999

تستمد سيارة بيجو 406 موديل 1999 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة بيجو 406 موديل 1999 الداخلية

سيارة بيجو 406 موديل 1999

تمتلك مقصورة سيارة بيجو 406 موديل 1999 العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات اضافية بالابواب الامامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

 

سعر بيجو 406 موديل 1999

سيارة بيجو 406 موديل 1999

تباع سيارة بيجو 406 موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة بيجو 406 موديل 1999 محرك بيجو 406 موديل 1999 مقصورة بيجو 406 موديل 1999 السيارات السيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

أسعار الأسمنت

قفزة كبيرة في أسعار الأسمنت وهذا ثمن الطن للمستهلك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر إعفاء هؤلاء الطلاب من مصروفات المدارس 2026 ..اعرف التفاصيل الآن

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

اختراق شارة البث للتلفزيون الإيراني و"رشقات صاروخية متبادلة"

حاملة الطائرات الأمريكية "فورد"

مسؤول أمريكي: رد إيراني محتمل إذا ضربت واشنطن منشأة فوردو النووية

صورة تعبيرية

فرنسا تحذر من التصعيد وتدعو إلى العودة للمفاوضات بشأن النووي الإيراني

بالصور

لطلاب الثانوية العامة| ازاى تزود التركيز في الامتحانات.. 15 نصيحة

نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة
نصائح لطلاب الثانوية العامة

طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل
طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل
طريقة عمل صوص البستاشيو في المنزل

مواجهة مشتعلة في الدوري الليبي.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الاتحاد وأهلي طرابلس بحضور كهربا

مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس
مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس
مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس

في اليوم العالمي للسوشي.. ما هي علاقته بإنقاص الوزن؟

السوشي
السوشي
السوشي

فيديو

مصطفى الفقي

إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

السبب وراء وقف صفقة زيزو

بقيمة 300 مليون جنيه.. سبب توقف انتقال زيزو لنيوم السعودي في آخر لحظة؟

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد