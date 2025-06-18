بيجو 406 أوتوماتيك سعرها 250 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة بيجو 406 موديل 1999

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 406 موديل 1999، وتنتمي 406 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بيجو 406 موديل 1999 الخارجية

سيارة بيجو 406 موديل 1999

تظهر سيارة بيجو 406 موديل 1999 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض للأبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش.

محرك بيجو 406 موديل 1999

سيارة بيجو 406 موديل 1999

تستمد سيارة بيجو 406 موديل 1999 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة بيجو 406 موديل 1999 الداخلية

سيارة بيجو 406 موديل 1999

تمتلك مقصورة سيارة بيجو 406 موديل 1999 العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات اضافية بالابواب الامامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بيجو 406 موديل 1999

سيارة بيجو 406 موديل 1999

تباع سيارة بيجو 406 موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .