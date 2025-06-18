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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رجل يقاضي أستون مارتن بعد شراء سيارة بـ3.5 مليون دولار

أستون مارتن
أستون مارتن
عزة عاطف

رغم أنها تجسد ذروة الأداء والتكنولوجيا المستلهمة من سباقات الفورمولا 1، تحولت سيارة أستون مارتن فالكيري الخارقة، التي يبلغ سعرها 3.5 مليون دولار، إلى مصدر إحباط عميق لمالكها الألماني، بعد سلسلة من الأعطال وانتهاء التجربة بحادث كاد يكون كارثيًا.

المالك، الذي تحدث لمجلة "هاندلسبلات" الألمانية تحت اسم مستعار "كونزي"، كشف أنه اشترى السيارة في فبراير 2022 مقابل 3 ملايين يورو، مدفوعًا بشغفه بأداء فالكيري الاستثنائي ومحركها الـV12 الجبار وتصميمها الداخلي الذي يحاكي سيارات السباق، مع الحفاظ على قانونية القيادة على الطرق العامة.

لكن الواقع لم يرقَ إلى الأحلام. بعد 441 كيلومترًا فقط من الاستخدام خلال 3 سنوات.

واجه كونزي سلسلة من الأعطال التقنية المتكررة، أبرزها ما وصفه بـ"الخلل القاتل" في أحد أنظمة السلامة، والذي أدى إلى حادث تصادم كاد يودي بحياته عندما تعطلت السيارة فجأة أثناء اقترابها من سيارة إسعاف.

بحسب روايته، لم يكن يقود بتهور، بل إن العطل التقني في السيارة هو ما أفقده السيطرة في لحظة حرجة. 

هذه الحادثة دفعته إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أستون مارتن، متهمًا الشركة بعدم توفير سيارة تتوافق مع وعودها من حيث الجودة والأمان.

تسلّط هذه الواقعة الضوء على التحديات التي قد تواجه حتى أكثر السيارات تطورًا وغلاءً، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى موثوقية السيارات الفائقة ذات الإنتاج المحدود عندما توضع في اختبار الاستخدام اليومي على الطرقات العامة.

أستون مارتن سيارات خارقة شراء سيارة سيارات فاخرة

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