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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد تقدم أقوى سيارة بيك أب من عائلة RANGER.. بتقنيات هايبرد

فورد RANGER
فورد RANGER
صبري طلبه

كشفت فورد الأمريكية عن توسيع نطاق سيارات RANGER الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب"، بعد أن تم تقديمها بقدرات فنية هجينة، إلى جانب ترقيات تتعلق بالهيكل الخارجي، إضافة إلى احتواء السيارة على حزمة من التقنيات.

الأداء الفني لسيارة فورد RANGER

تأتي سيارة فورد RANGER ببطارية سعة 11.8 كيلووات/ساعة، قادرة على قطع مدى سير يقدر بـ 43 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك هجين سعة 2.3 لترًا، وبدعم من محرك كهربائي.

فورد RANGER

القوة الإجمالية لمنظومة الدفع 

من خلال القدرات الفنية الهجينة التي تتمتع بها سيارة فورد RANGER، تستطيع أن تنتج قوة إجمالية قدرها 205 كيلووات، أي ما يعادل 279 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 10 غيار.

فورد RANGER

تصميم وتجهيزات فورد RANGER

تضم السيارة فورد RANGER مجموعة من التجهيزات ابرزها نظام صوتي ترفيهي من طرازات بانج & أولفسن، بالإضافة إلى شاشة عرض داخلية تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الاستخدام، مقاعد من الجلد، مكيف هواء متعدد المناطق.

فورد RANGER

وتأتي السيارة فورد RANGER بهيكل ثنائي الكابينة، مع وجود شبكة باللون الاسود كبيرة الحجم ومتعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعتبات بارزة لسهولة الصعود والنزول من وإلى المقصورة.

فورد RANGER

كما تتميز السيارة فورد RANGER بمساحة تخزين خلفية مناسبة، حيث تنتمي إلى طرازات البيك أب، بينما ترتكز على عجلات ذات نقوش بارزة وغائرة للتضاريس الوعرة، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي أنيق، وإضاءة نهارية LED، مع مصابيح تتسم بالشراسة.

فورد Ranger فورد RANGER سيارة فورد RANGER سيارة فورد RANGER بيك اب

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