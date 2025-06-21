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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لادا نيفا ترافل.. عودة أشهر سيارة اقتصادية بمظهر رياضي

لادا نيفا ترافل
لادا نيفا ترافل
صبري طلبه

استطاعت السيارة لادا نيفا أن تخطف الأنظار مجددًا، بعد أن ظهرت في أحدث صورة تحت اسم ترافل، حيث تستعد للانطلاق عالميًا خلال العام الجاري، وتحمل هذه السيارة عددا كبيرا من التجهيزات، بالإضافة إلى مظهرا الرياضي من فئة الـ SUV.

أداء لادا نيفا ترافل

تعتمد السيارة لادا نيفا ترافل موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر 8 صمام، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 89 حصانًا، و151 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

وتأتي السيارة لادا نيفا ترافل بناقل سرعات مكون من 5 نقلات يدوية، مع تقنيات الدفع الرباعي للعجلات وهي السمة الشهيرة لهذه السيارة، بالإضافة إلى وجود "فتيس غرز" خاص بتحديات التضاريس المختلفة.

 لادا نيفا ترافل

تجهيزات لادا نيفا ترافل 

تعتمد السيارة لادا نيفا ترافل على أقراص مكابح مهواة في الناحية الأمامية، نظام تعليق جديد لتحسين قدرات الثبات، بينما جاءت السيارة بمقصورة داخلية بسيطة، تضم شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء ساخن وبارد "يدوي"، تحكم كهربائي للمرايات الجانبية، قفل مركزي للأبواب.

 لادا نيفا ترافل

زودت السيارة لادا نيفا ترافل بمقاعد قماشية، مرايات جانبية كهربائية، إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على سعة تخزينية أكبر، بينما جاءت السيارة من الخارج بجنوط رياضية تتخذ شكل النجمة خماسية الأضلاع، ومصابيح حادة الشكل تتسم بالشراسة، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، مع مصابيح ضباب.

 لادا نيفا ترافل

سعر السيارة لادا نيفا ترافل 

لم يكشف حتى الآن عن أسعار السيارة لادا نيفا ترافل الجديدة، أما عن سعر النسخة الحالية يتراوح بين 16,700 إلى 20,900 دولار، ما يعادل 1,314,000 إلى 1,639,000 روبل.

لادا نيفا لادا نيفا لادا نيفا ترافل مواصفات لادا نيفا ترافل

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