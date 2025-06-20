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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة رياضية من شيري.. بحالة كسر الزيرو

شيري تيجو 4 برو
شيري تيجو 4 برو
صبري طلبه

يبحث الكثير عن سيارات بحالة كسر الزيرو وسط التنوع الكبير في سوق المستعمل المصري، وتعد السيارة شيري تيجو 4 برو واحدة من أبرز السيارات التي ظهرت هناك ضمن مجموعة طرازات العلامة الصينية، حيث تصنف بأنها ارخص سيارات شيري الرياضية في الموديلات الحديثة.

ورصدت السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو مع الانتماء للفئة لكجري عالية التجهيزات، وتحت مفهوم الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط الاسعار والكشف الشامل لأي سيارة ترغب في شرائها.

شيري تيجو 4 برو 

مواصفات شيري تيجو 4 برو 

تستمد السيارة شيري تيجو 4 برو قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية 111 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 4 برو 

ابرز تجهيزات شيري تيجو 4 برو 

زودت السيارة بعدد من التجهيزات شملت وسائل الأمن والحماية وعناصر الترفيه، ومنها فتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية، حساسات ركن، كاميرا، زر تشغيل وإيقاف المحرك مع بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة.

شيري تيجو 4 برو 

كما زودت شيري تيجو 4 برو بمثبت سرعة، مقاعد كهربائية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام مانع السرقة إيموبليزر، إنذار، قفل مركزي للأبواب.

شيري تيجو 4 برو 

تصميم وأبعاد السيارة شيري تيجو 4 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 4 برو بشبكة أمامية عصرية ومتعددة الفتحات الهوائية، مصابيح LED، وبعدد 4 أبواب بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 340 لترًا، وبنسبة طول كلي 4358 مم، و1830 مم للعرض الكلي، و1670 مم للارتفاع، مع 180 مم للخلوص الأرضي.

شيري تيجو 4 برو أسعار شيري تيجو 4 برو المستعملة شيري تيجو 4 برو 2024 أسعار كسر الزيرو أسعار السيارات المستعملة

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