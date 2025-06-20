شيفروليه تكشف عن نسختها الخارقة ZR1X.. بقدرات مذهلة

كشفت شيفروليه عن سيارتها الخارقة Corvette ZR1X موديل 2026، بعد فترة كبيرة من التسريبات حول قدرات هذه السيارة المنتظرة، حيث قدمت هذه النسخة لتعيد معرفة مستقبل السيارت الهجينة، بعد ان كانت تعرف سابقًا باللقب ZORA.

الأداء الفني لسيارة شيفروليه Corvette ZR1X

تستمد السيارة شيفروليه Corvette ZR1X موديل 2026 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 5500 سي سي "تيربو مزدوج"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 1.064 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 828 رطل/قدم.

شيفروليه Corvette ZR1X

وتأتي السيارة شيفروليه Corvette ZR1X بمحرك كهربائي بالمحور الأمامي، قادر على ضخ 186 حصانًا، و145 رطل/قدم من عزم الدوران، بقوة إجمالية قدرها 1.250 حصانًا، وسرعة قصوى تصل إلى 257 كيلومتر في الساعة، بعد تفعيل القدرات الكهربائية.

تسارع مذهل لسيارة شيفروليه Corvette ZR1X

يمكن للسيارة شيفروليه Corvette ZR1X قطع مسافة الربع ميل في مدة زمنية تقارب الـ 9 ثواني، مع سرعة قصوى تصل إلى 241 كيلومتر في الساعة، بينما تحتاج إلى ما يقرب من 2 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

شيفروليه Corvette ZR1X

شيفروليه Corvette ZR1X وتجهيزات فنية عالية الأداء

تضم السيارة شيفروليه Corvette ZR1X 6 مكابس خلفية من Alcon، و 10 مكابس أمامية، بالإضافة إلى أقراص فرامل بحجم 16.5 إنش، و إطارات Michelin PS4S للنسخة Touring ، مع انظمة تعليق أكثر قوة و إطارات Pilot Sport Cup 2.

شيفروليه Corvette ZR1X

السعر المتوقع لسيارة شيفروليه Corvette ZR1X

تشير بعض التقارير العالمية، عن أمكانية تسعير السيارة شيفروليه Corvette ZR1X بين 250 ألف و300 ألف دولار أمريكي، وهي ارقام قد تشعل المنافسة إلى حد كبير بين هذه السيارة وعدد كبير من السيارات الخارقة.