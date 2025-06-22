أخبار السيارات| 5 سيارات صينية زيرو تبدأ من 799 ألف جنيه..أرخص سيارة كسر زيرو موديل 2023

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

أرخص سيارة كسر زيرو موديل 2023.. لمحبي الـ SUV

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة رياضية بحالة كسر الزيرو، بالإضافة إلى قدرات مميزة وسعر معقول مقارنة بالعديد من الإصدارات الأخرى، وسط التنوع الكبير داخل السوق المصري للسيارات المستعملة.

لو معاك 500 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2021

تحظى فئة الـ 500 ألف جنيه، باهتمام كبير بين المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة حديثة، وسط تنوع الإصدارات المقدمة في السوق المصري، باختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم سواء من عائلة الكروس أوفر أو الهاتشباك، أو من فئة السيدان.

5 سيارات صينية زيرو تبدأ من 799 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار

يضم سوق السيارات المصري عدد من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو القدرات الفنية الخاصة بمنظومة المحركات ونواقل الحركة، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب بلد المنشأ ومنها السيارات الصينية، والتي حققت انتشارًا واسعًا في مصر.

بقوة 1600 حصان .. ماذا تقدم كوينيجسيج جيسكو الخارقة؟

في عالم السرعة والأرقام تأتي سيارة كوينيجسيج جيسكو أبسلوت لتكسر كل القواعد، حيث تمتلك هذه النسخة مهام فائقة، سواء من ناحية الأداء، أو من ناحية التصميم المميز والذي يخطف أنظار محبي السيارات الخارقة ذات الطابع الرياضي.

كيا سيراتو كوبيه 2011.. أسعار أشهر سيارة شبابية في سوق المستعمل

كيا سيراتو كوبيه، واحدة من أبرز السيارات الشبابية التي انطلقت في الشارع المصري، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الأنيق، إلى جانب القدرات الفنية المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي.