لو معاك 500 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2021

تحظى فئة الـ 500 ألف جنيه، باهتمام كبير بين المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة حديثة، وسط تنوع الإصدارات المقدمة في السوق المصري، باختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم سواء من عائلة الكروس أوفر أو الهاتشباك، أو من فئة السيدان.

وتعتبر السيارة شيري أريزو 5 واحدة من أبرز السيارات داخل السوق المصري للسيارات المستعملة ضمن فئة الـ 500 ألف جنيه، حيث رصدت بقيمة تبدأ من هذا السعر وخاصة بين موديلات 2021.

شيري أريزو 5

ولكن ننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة ترغبي في شرائها، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، أو الفحص الهيكلي من الداخل أو الخارج، لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل سعر.

شيري أريزو 5

ماذا تقدم السيارة شيري أريزو 5؟

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

شيري أريزو 5

وتستمد السيارة شيري أريزو 5 أوامر التسارع من ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، بينما تستغرق حوالي 11.5 ثانية للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بنسبة 7 لتر/100 كم.

شيري أريزو 5

وتحتوي السيارة شيري أريزو 5 على مجموعة من التجهيزات القياسية منها، زجاج كهربائي، قفل مركزي للأبواب، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، إنذار مانع للسرقة، وسائد هوائية للحماية، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.