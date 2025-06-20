تويوتا كورولا 2024 كسر زيرو .. أعلى فئة بأقل سعر| سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات المختلفة، ومنها سيارات العلامة اليابانية تويوتا، والتي تتنوع بين الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، أو الكروس أوفر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك والسيدان.

ومن اشهر طرازات السيدان هي السيارة تويوتا كورولا، والتي استطاعت أن تكتسب مكانة كبيرة في سوق السيارات المستعملة، وظهرت احدى هذه الطرازات ضمن موديلات 2024 بحالة كسر الزيرو، مع الانتماء للفئة عالية التجهيزات، وبسعر يبلغ مليون و480 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 2024

ولكن ننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الهيكل الداخلي والخارجي، مع القدرات الفنية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط أسعار سوق السيارات.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2024

تعتمد تويوتا كورولا 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات سي في تي بقدرات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تويوتا كورولا 2024

وتتسارع السيارة تويوتا كورولا 2024 من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12 ثانية، مع معدل استهلاك اقتصادي للوقود يقدر بـ 6.8 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تويوتا كورولا 2024

أبرز تجهيزات تويوتا كورولا 2024

تضم السيارة تويوتا كورولا 2024 عدد من التجهيزات ابرزها، فتحة سقف كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مثبت سرعة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة، كاميرا خلفية، مكيف هواء، زجاج خلفي مظلل، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD ونظام ESP.