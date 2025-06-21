5 سيارات صينية زيرو تبدأ من 799 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار

يضم سوق السيارات المصري عدد من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو القدرات الفنية الخاصة بمنظومة المحركات ونواقل الحركة، بالإضافة إلى التصميمات الخارجية والداخلية، إلى جانب بلد المنشأ ومنها السيارات الصينية، والتي حققت انتشارًا واسعًا في مصر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات صينية زيرو تبدأ من 799 ألف جنيه.

بايك يو 5 بلس

بايك يو 5 بلس

تبدأ بالسيارة بايك يو 5 بلس موديل 2025 والتي تتراوح أسعارها الرسمية في مصر بين 799,900 جنيه و 899,900 جنيه، وتعتمد السيارة من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

إم جي وان

إم جي وان

يترواح سعر السيارة إم جي وان موديل 2025 في مصر بين 1,380,000 جنيه و 1,480,000 جنيه، وتعمل هذه السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.8 ثانية.

جاك JS4

جاك JS4

تقدم السيارة جاك JS4 موديل 2025 بسعر يبدأ من 989,900 جنيه إلى 1,069,900 جنيه، وتستمد هذه السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 147 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هافال جوليان برو

هافال جوليان برو

تأتي السيارة هافال جوليان برو موديل 2025 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر يبلغ 1,390,000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، و220 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات DSG يتكون من 7 نقلات.

جيتور X90 بلس

جيتور X90 بلس

تقدم السيارة جيتور X90 بلس موديل 2025 بسعر 1,664,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار DSG، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.