بقوة 1600 حصان .. ماذا تقدم كوينيجسيج جيسكو الخارقة؟

في عالم السرعة والأرقام تأتي سيارة كوينيجسيج جيسكو أبسلوت لتكسر كل القواعد، حيث تمتلك هذه النسخة مهام فائقة، سواء من ناحية الأداء، أو من ناحية التصميم المميز والذي يخطف أنظار محبي السيارات الخارقة ذات الطابع الرياضي.

قوة لا تصدق في قلب محرك كوينيجسيج جيسكو

تنتمي السيارة كوينيجسيج جيسكو أبسلوت إلى فئة الهايبرد كار، وتعمل بمحرك ثماني الأسطوانات تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 1600 حصانًا، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيار.

كوينيجسيج جيسكو أبسلوت

تسارع مميز لسيارة كوينيجسيج جيسكو أبسلوت

تستطيع السيارة كوينيجسيج جيسكو أبسلوت من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 2.79 ثانية، بينما تشير بعض التقارير العالمية أن السيارة يمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 531 كيلومتر في الساعة.

كوينيجسيج جيسكو أبسلوت

كوينيجسيج جيسكو أبسلوت تكسر الأرقام القياسية

تفوقت السيارة كوينيجسيج جيسكو أبسلوت على سيارة دودج تشالنجر SRT ديمون 170 بحوالي 0.2 ثانية، ضمن تحديات سباق الربع ميل، حيث تمكن من قطع المسافة خلال فترة زمنية مدتها 8.88 ثانية، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في العالم.

كوينيجسيج جيسكو أبسلوت

تصميم عصري بطابع رياضي

تمتلك السيارة كوينيجسيج جيسكو أبسلوت لغة تصميم عصرية جعلتها واحدة من أبرز السيارات في العالم، حيث تتمتع بلمسات انسيابية تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى الجنوط الانيقة، والمقدمة التي تتسم بالشراسة ذات المظهر العدواني، مع مشتتات الهوائية والفتحات الجانبية.