كيا سيراتو كوبيه 2011.. أسعار أشهر سيارة شبابية في سوق المستعمل

كيا سيراتو كوبيه، واحدة من أبرز السيارات الشبابية التي انطلقت في الشارع المصري، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم الأنيق، إلى جانب القدرات الفنية المقدمة من الصانع الكوري الجنوبي.

وتتصدر السيارة كيا سيراتو كوبيه، قائمة البحث لمن يرغب في شراء سيارة مستعملة تحمل الطابع الرياضي بلمسات عصرية وشبابية، وظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه، وتختلف بحسب الموديل والحالة.

كيا سيراتو كوبيه

وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، إلى جانب الفحص الهيكلي، سواء من الداخل أو الخارج، مع أهمية مراجعة متوسط أسعار السيارات في سوق المستعمل.

مواصفات كيا سيراتو كوبيه

تستمد السيارة كيا سيراتو كوبيه قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، قادر على انتاج 124 حصاناً، و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

كيا سيراتو كوبيه

وتأتي السيارة كيا سيراتو كوبيه بعدد من التجهيزات، منها، 2 وسائد هوائية للحماية والأمان، وفرامل مانعة للانغلاق abs، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل ebd، مع اقفال مركزية للأبواب، ريموت تحكم.

وتضم السيارة كيا سيراتو كوبيه نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بالإضافة إلى مكيف هواء، بلوتوث، مرايات جانبية كهربائية، مع تجهيزات أخرى للفئات الأعلى تجهيزًا تضم، فتحة سقف كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك "بصمة".

كيا سيراتو كوبيه

زودت السيارة كيا سيراتو كوبيه بجنوط رياضية تنقسم إلى لونين الفضي والأسود، بينما تأتي بواجهة ذات مصابيح أمامية حادة، شبكات متعددة الفتحات الهوائية، مفهوم ثنائي الأبواب، بالإضافة إلى باب خلفي خاص بمساحة التخزين التي تتسم بالرحابة على الرغم من تصميم الكوبيه.