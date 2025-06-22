قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل عدم الخشوع في الصلاة يبطلها ويجب إعادتها؟ اعرف آراء الفقهاء
عائلة هلهل ترفض اعتذار الفنان محمد رمضان .. تفاصيل
في رسالة لـ ريبيرو.. شريف عبدالمنعم يكشف عن مركز حسين الشحات أمام بورتو
عريضة شعبية داخل إيران تُطالب حكومة طهران بالانسحاب من «معاهدة النووي»
محفوظ مرزوق: صاروخ توما هوك كان عامل رعب للروس وبسببه لجأوا لصناعة الفرط صوتي
كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون
ستفتح أبواب الجـ.حيم.. البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز.. ما تداعيات القرار؟
وزير الخارجية الأمريكي: إغلاق الإيرانيين لمضيق هرمز خطأ فاضح
أكسيوس: خامنئي رفض عرض ترامب لإجراء محادثات سلام في تركيا
تشكيل ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية
أحمد موسى يكشف تفاصيل الضربة الأمريكية على المفاعل النووي الإيراني وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل
الوداد المغربي يخسر برباعية من يوفنتوس في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا سبورتاج هاي لاين 2025 كسر زيرو .. بهذا السعر

كيا سبورتاج 2025
كيا سبورتاج 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة كيا سبورتاج من اشهر السيارات الرياضي التي انطلقت في مصر، والتي استطاعت أن تتمتع بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الخارجي، والتجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الاجيال المطروحة من هذه الايقونة، والتي تعزز من تواجدها في سوق المستعمل ايضا.

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2025

زودت السيارة كيا سبورتاج 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية.

كيا سبورتاج 2025

تجيهزات كيا سبورتاج 2025

تحتوي السيارة كيا سبورتاج 2025 على نظام رصد النقاط العمياء، متابعة ضغط الإطارات، نظام تحديد المسار، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، برنامج التوزان عن خوض المنحدرات والمرتفعات، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا 360 درجة.

كيا سبورتاج 2025

تضم السيارة كيا سبورتاج 2025 بصمة داخلية وخارجية، وشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد، بالاضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مرايات كهربائية جانبية.

كيا سبورتاج 2025

ترتكز السيارة كيا سبورتاج 2025 على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 19 بوصة، بينما تتمتع السيارة بمقدمة ذات شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح تتسم بالشراسة، مع إضاءة تعمل بتقنية LED، ونسبة طول كلي بلغت 4515 مم، و1865 مم للعرض.

سعر السيارة كيا سبورتاج 2025 في سوق المستعمل 

ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة كسر الزيرو، ضمن موديلات فئة هاي لاين، وبسعر يبلغ مليون و990 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.

كيا سبورتاج 2025 أسعار كيا سبورتاج 2025 أسعار كيا سبورتاج 2025 كسر زيرو أسعار السيارات المستعملة أسعار سيارات كسر الزيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

بالصور

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة .. فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

الفورمة الجديدة.. صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني

كليتك تنهار بصمت .. 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها
مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها
مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

فيديو

لولا فاني

سحــ.ر بالطلاق والم.وت.. مأســ.اة البلوجر لولا فاني تتصدر السوشيال ميديا‎

ايمان عبد اللطيف

زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق

الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي

على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد