كيا سبورتاج هاي لاين 2025 كسر زيرو .. بهذا السعر

تعتبر السيارة كيا سبورتاج من اشهر السيارات الرياضي التي انطلقت في مصر، والتي استطاعت أن تتمتع بشعبية كبيرة، نسبة إلى التصميم الخارجي، والتجهيزات الفنية والتقنية باختلاف الاجيال المطروحة من هذه الايقونة، والتي تعزز من تواجدها في سوق المستعمل ايضا.

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2025

زودت السيارة كيا سبورتاج 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCTسباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية.

كيا سبورتاج 2025

تجيهزات كيا سبورتاج 2025

تحتوي السيارة كيا سبورتاج 2025 على نظام رصد النقاط العمياء، متابعة ضغط الإطارات، نظام تحديد المسار، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، برنامج التوزان عن خوض المنحدرات والمرتفعات، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، كاميرا 360 درجة.

كيا سبورتاج 2025

تضم السيارة كيا سبورتاج 2025 بصمة داخلية وخارجية، وشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد، بالاضافة إلى وجود عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مرايات كهربائية جانبية.

كيا سبورتاج 2025

ترتكز السيارة كيا سبورتاج 2025 على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 19 بوصة، بينما تتمتع السيارة بمقدمة ذات شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح تتسم بالشراسة، مع إضاءة تعمل بتقنية LED، ونسبة طول كلي بلغت 4515 مم، و1865 مم للعرض.

سعر السيارة كيا سبورتاج 2025 في سوق المستعمل

ظهرت السيارة كيا سبورتاج 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة كسر الزيرو، ضمن موديلات فئة هاي لاين، وبسعر يبلغ مليون و990 ألف جنيه، وننصح دومًا بمراجعة متوسط أسعار أي سيارة ترغب في شرائها، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.