فيات بونتو الهاتشباك تباع بربع مليون جنيه

تضم سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فيات بونتو موديل 2011

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات بونتو موديل 2011، والتي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك.

مواصفات فيات بونتو موديل 2011 الخارجية

فيات بونتو موديل 2011

تتميز سيارة فيات بونتو موديل 2011 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت شعار شركة فيات على مقدمة السيارة، وتم تثبيت شعار فيات على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة.

محرك فيات بونتو موديل 2011

فيات بونتو موديل 2011

تستمد سيارة فيات بونتو موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 130 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة فيات بونتو موديل 2011 الداخلية

فيات بونتو موديل 2011

زودت مقصورة سيارة فيات بونتو موديل 2011 الداخلية بالعديد من المميزات، من ضمنها فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومرآة داخلية للرؤية، وبها زجاج كهربائي.

سعر فيات بونتو موديل 2011

فيات بونتو موديل 2011

تباع سيارة فيات بونتو موديل 2011 داخل سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية.