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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو XC90 إم سكودا كودياك 2025.. أيهما تختار؟

فولفو XC90 إم سكودا كودياك 2025
فولفو XC90 إم سكودا كودياك 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، فولفو XC90 وسكودا كودياك موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسائل الأمان بـ فولفو XC90 موديل 2025

فولفو XC90 موديل 2025

زودت سيارة فولفو XC90 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية.

محرك فولفو XC90 موديل 2025

فولفو XC90 موديل 2025

تحصل سيارة فولفو XC90 موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وقوة 250 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

سعر فولفو XC90 موديل 2025

فولفو XC90 موديل 2025

تباع سيارة فولفو XC90 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 290 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سكودا كودياك موديل 2025

 سكودا كودياك موديل 2025

تمتلك سيارة سكودا كودياك موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه للركن، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك سكودا كودياك موديل 2025

 سكودا كودياك موديل 2025

تستمد سيارة سكودا كودياك موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، وتحتاج إلى 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 202 كم/ساعة .

أسعار سكودا كودياك موديل 2025

 سكودا كودياك موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 549 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا كودياك موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 299 ألف جنيه .

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