سعر ومواصفات نيو ET9 موديل 2025 في السعودية.. سيارات كهربائية

يحتوي السوق السعودي للسيارات على مجموعة من الطرازات المتنوعة، منها فئة السيارات الكهربائية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نسبة إلى التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال، بالإضافة إلى تنوع الموديلات والأسعار.

ومن أبرز السيارات الكهربائية المقدمة في السوق السعودي، هي السيارة نيو ET9 موديل 2025، والتي تعتمد على تصميم رياضي، مع القدرات الفنية الكهربائية، وفي هذا الموضوع سنقدم أبرز مواصفات السيارة، بالإضافة إلى سعرها في السعودية.

نيو ET9

المواصفات الفنية للسيارة نيو ET9

تعتمد السيارة نيو ET9 على محرك كهربائي مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 679 حصانًا، و900 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع بطارية سعة 120 كيلووات، بالإضافة إلى تقنيات الجر الكلي للعجلات.

نيو ET9

أبرز تجهيزات السيارة نيو ET9

تضم السيارة نيو ET9 مجموعة من التجهيزات تتضمن، كاميرا 360 درجة، وتقنية تتبع مغادرة المسار، رصد النقاط العمياء للحماية، فرامل تلقائية في حالات الخطر، خاصية التعرف على الإشارات، فرامل مانعة للانغلاق، خاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، مستشعرات حركة.

نيو ET9

المقصورة الداخلية للسيارة نيو ET9 تجمع بين الطابع العصري والفخامة، حيث تتتمتع بمقاعد ذات تحكم كهربائية مصنوعة من الجلد الفاخر، بالاضافة إلى شاشات داخلية تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

نيو ET9

وتحتوي السيارة نيو ET9 على نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، بصمة داخلية، إمكانية التشغيل عن بعد، إضاءة محيطة، مصابيح ترحيب، مكيف هواء أوتوماتيكي، بلوتوث، بينما ترتكز السيارة على جنوط ذات مظهر رياضي، وواجهة ذات مصابيح حادة بإضاءة LED.

نيو ET9

سعر السيارة نيو ET9 موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة نيو ET9 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبلغ 423,051 ريالا.