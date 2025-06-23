سعر تسلا سيايبر تراك 2025 في الإمارات.. صور

تعتبر السيارة تسلا سيايبر تراك 2025 من أشهر السيارات الكهربائية التي قدمت عالميًا وعربيًا، واستطاعت هذه السيارة أن تكتسب شهرة واسعة نسبة إلى التصميم الخارجي، الذي يجمع بين الجانب الرياضي ومفهوم البيك أب، إلى جانب التجهيزات الداخلية.

وتقدم السيارة تسلا سيايبر تراك 2025 في السوق الإماراتي بسعر يصل إلى 300.800 درهم إماراتي، وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 5.683 م للطول الكلي، و2.201 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.791 م، وتأتي السيارة بسعة تخزين تقدر بـ 1897 لترًا.

تسلا سيايبر تراك 2025

القدرات الفنية للسيارة تسلا سيايبر تراك 2025

تعتمد السيارة تسلا سيايبر تراك 2025 على محركات كهربائية مزدوجة، بقوة إجمالية قدرها 600 حصان، مع قدرات الدفع الكلي للعجلات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 صولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.3 ثانية.

تسلا سيايبر تراك 2025

وتأتي السيارة تسلا سيايبر تراك 2025 ببطارية كهربائية سعة 123 كيلووات في الساعة، بينما يصل مدى السير إلى 547 كيلومتر، وتعتمد السيارة على قدرات الدفع الأوتوماتيكية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

أبرز تجهيزات تسلا سيايبر تراك 2025

تضم السيارة تسلا سيايبر تراك 2025 باقة من التجهيزات تتضمن، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، كاميرا محيطية، ردار للرصد، مستشعرات حركة، أنظمة تحديد المسار والتعرف على الحركة المرورية، بالإضافة إلى رصد النقاط العمياء.

تسلا سيايبر تراك 2025

زودت السيارة تسلا سيايبر تراك 2025 أيضا، بأنظمة مكابح متطورة، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي مميز، شاشة تدعم التطبيقات الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة تدعم أنظمة التحكم، أقفال المركزية وتقنية تسهل فتح باب السيارة عن طريق الكارت الذكي أو بصمة التشغيل.