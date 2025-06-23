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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2025.. أسعار كسر الزيرو

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت
ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميمات الخارجية، بين السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت من اشهر سيارات الكروس اوفر التي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، حيث رصدت بسعر يبلغ مليون و290 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية أو الهيكلية من الداخل والخارج، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار جيدًا في سوق السيارات.

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 103 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، بالإضافة إلى تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

تجهيزات ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

تأتي السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2025 بعدد من التجهيزات منها، لوحة عدادات رقمية 8 بوصة، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت على نظام صوتي ترفيهي، مع قفل مركزي للأبواب، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل إلى جانب نظام الثبات الالكتروني، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

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