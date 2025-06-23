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5 سيارات SUV ياباني وكوري 2025 في مصر.. بالأسعار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV ياباني وكوري 2025 في مصر.. بالأسعار

سيارات SUV
سيارات SUV
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات اليابانية والكورية الشهيرة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، ومنها فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية SUV تحمل شعار الصانع الكوري والياباني في مصر، ضمن موديلات 2025.

كيا سبورتاج موديل 2025 

كيا سبورتاج موديل 2025 

نبدأ بالسيارة سبورتاج موديل 2025 والتي تتراوح أسعارها في مصر بين 1,799,900 جنيه و 2,274,900 جنيه.

وتعتمد هذه السيارة من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية.

تويوتا فورتشنر موديل 2025

تويوتا فورتشنر موديل 2025

تتراوح أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2025 بين 3,400,000 جنيه و 3,900,000 جنيه.

وزودت السيارة بمحرك 2700 سي سي، بقوة 163 حصانًا، و245 نيوتن متر، مع محرك آخر سعة 4000 سي سي، قادر على إنتاج 234 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي.

هيونداي توسان موديل 2025

هيونداي توسان موديل 2025

تقدم السيارة هيونداي توسان موديل 2025 بقيمة تتراوح بين 1,650,000 جنيه و 2,350,000 جنيه.

وتأتي السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك تيربو 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 9 ثواني.

كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

تقدم السيارة كيا سورينتو موديل 2025 في السوق المصري بسعر يبلغ 3,499,900 جنيه.

وتأتي السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، بمحرك تيربو 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 230 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 6 غيارات أوتوماتيكي الأداء.

نيسان قشقاي موديل 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

تبدأ أسعار نيسان قشقاي موديل 2025 في مصر من 1,499,000 جنيه إلى 1,929,000 جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى محرك 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج 188 حصانًا، و330 نيوتن متر من عزم الدوران.

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