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تبدأ من 89,900 ريال.. أسعار ومواصفات هافال H6 2026 في السوق السعودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 89,900 ريال.. أسعار ومواصفات هافال H6 2026 في السوق السعودي

هافال H6 2026
هافال H6 2026
صبري طلبه

تواصل هافال الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي للسيارات، بعد طرح H6 موديل 2026 الجديدة، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV الرياضية، المقدمة من هافال.

القدرات الفنية للسيارة هافال H6 2026

تعتمد السيارة هافال H6 2026 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 234 حصانًا، و385 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات DCT أوتوماتيكي الأداء 9 سرعات.

هافال H6 2026

تجهيزات السيارة هافال H6 2026

تحتوي السيارة هافال H6 2026 على شاشة لعرض المعلومات على الزجاج الأمامي، فتحة بانورامية للسقف، تعديل كهربائي لمقعد الراكب الأمامي، إضاءة محيطية، باب خلفي بتحكم كهربائي، شاشة للمعلومات تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة تدهم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، لوحة عدادات مقاس 10.25 بوصة، تكييف للهواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

هافال H6 2026

وتضم السيارة هافال H6 2026 تجهيزات أخرى منها، نظام المساعد على نزول المنحدرات وصعود المرتفعات، كاميرا محيطية 360 درجة، نظام ثبات إلكتروني، نظام مراقبة إجهاد السائق، 6 وسائد هوائية، مكابح مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوى الفرامل، التحذير من التصادم الأمامي.

هافال H6 2026

كما تضم السيارة نظام المساعدة الذكية للسرعة، نظام كبح مدمج للطوارئ، كاميرا ذكية أمامية ADAS، كبح تلقائي في حالة الطوارئ، نظام الحفاظ على المسار مع مساعدة طارئة، وترتكز السيارة على جنوط من ألومنيوم مقاس 19 بوصة، مصابيح أمامية وخلفية ونهارية بتقنية LED، مرايات جانبية كهربائية، شبكة كبيرة الحجم متعددة المقاطع الهوائية.

هافال H6 2026

أسعار السيارة هافال H6 2026 في السوق السعودي

تقدم السيارة هافال H6 2026 في السعودية بأسعار تبدأ من 89,900 ريال إلى 98,900 ريال سعودي.

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