سعر ومواصفات شيفروليه سوبربان 2025 في الإمارات

تقدم شيفروليه عدد كبير من الاصدارات داخل السوق الإماراتي، ومنها السيارة الرياضية سوبربان، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام ذات المساحة العائلية، وطرحت السيارة بعدد من الفئات ضمن موديلات 2025 بسعر يبدأ من 230 ألف درهم.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه سوبربان 2025

تعتمد السيارة شيفروليه سوبربان 2025 على محرك ثماني الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 355 حصانًا، و519 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

شيفروليه سوبربان 2025

أداء شيفروليه سوبربان 2025

زودت السيارة شيفروليه سوبربان 2025 بتقنية الدفع الكلي للعجلات، وبفضل الإمكانيات الفنية تستغرق السيارة حوالي 10 ثواني للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

شيفروليه سوبربان 2025

أبرز تجهيزات شيفروليه سوبربان 2025

تضم السيارة شيفروليه سوبربان 2025 مساحة داخلية عملاقة، مع شاشات عرض ومكيف هواء ثلاثي المناطق، مقاعد كهربائية التحكم، بلوتوث، منافذ USB، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بصمة داخلية وخارجية.

شيفروليه سوبربان 2025

تحتوي السيارة شيفروليه سوبربان 2025 على فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وسائد هوائية للحماية سواء للناحية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية، بالإضافة إلى فرامل بنظام ABS و EBD، تتبع المسارات، رصد النقاط العمياء.

قياسات السيارة شيفروليه سوبربان 2025

ترتكز السيارة شيفروليه سوبربان 2025 على قاعدة عجلات بطول 3.302 م، وبنسبة طول كلي بلغت 5.690 م، و2.045 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.890 م.

أسعار السيارة شيفروليه سوبربان 2025 في الإمارات

تتراوح أسعار السيارة شيفروليه سوبربان 2025 في الإمارات بين 230,000 درهم و 314,000 درهم.