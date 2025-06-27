أسعار ومواصفات نيسان باترول موديل 2025 في الإمارات

تعتبر السيارة نيسان باترول واحدة من أقوى السيارات اليابانية في السوق الإماراتي، وذلك عن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم السيارة عبر عبر باقة من التجهيزات تتضمن، وسائل الترفيه، الحماية والأمان، التقنيات الفنية.

القدرات الفنية للسيارة نيسان باترول موديل 2025

تأتي السيارة نيسان باترول موديل 2025 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3800 سي سي، 6 سلندر، يستطيع ضخ 316 حصانًا، و386 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

نيسان باترول موديل 2025

كما تأتي بمحرك 3500 سي سي، بقوة 425 حصانًا، مع 700 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر قادر على إنتاج 495 حصانًا، وبنفس عزم الدوران، مع تقنيات الجر الكلي للعجلات لكل الفئات.

نيسان باترول موديل 2025

أبرز تجهيزات نيسان باترول موديل 2025

تضم السيارة نيسان باترول موديل 2025 عدد من التجهيزات منها، نظام المساعدة على تسلق التلال والمنحدرات، ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، كاشف التصادم، عرض مراقبة ضغط الإطارات، توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، أجهزة إستشعار الإصطفاف أمامية و خلفية، وسائد هوائية متقدمة.

نيسان باترول موديل 2025

زودت السيارة نيسان باترول موديل 2025 بنظام ترفيهي صوتي، شاشات عرض تعمل باللمس، تقنية التحكم الصوتي من عجلة القيادة، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد كهربائية تدعم خصائص التدليك، إضاءة محيطة، كاميرات للمتابعة.

أسعار نيسان باترول موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة نيسان باترول موديل 2025 في السوق الإماراتي عبر عدد متنوع من الفئات، وبأسعار تبدأ من 239,900 إلى 388,900 درهم، بينما يبلغ سعر سيارة باترول نيسمو نحو 449,900 درهم.