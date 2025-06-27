بقوة 280 حصانًا.. الكشف عن بيجو E-208 GTi الجديدة| صور

تواصل بيجو الفرنسية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن اطلقت نسختها الجديدة E-208 GTi، والتي تنتمي إلى الفئة الكهربائية، مع تصميم خارجي يحمل الطابع الرياضي من إطلالة الهاتشباك، بالإضافة إلى عدد من اللمسات العصرية.

القدرات الفنية لسيارة بيجو E-208 GTi

تعتمد بيجو E-208 GTi على بطارية بسعة 54 كيلووات/ساعة، تستطيع أن توفر مدى سير يقدر بحوالي 350 كيلومتر، بينما تستمد قوتها من محرك بقوة 207 كيلووات، ما يعادل 280 حصانًا، بالطبع مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي.

بيجو E-208 GTi

ويستطيع محرك السيارة من إنتاج 345 نيوتن متر فيما يتعلق بعزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

بيجو E-208 GTi وزمن التسارع

بفضل القدرات الفنية التي تعتمد عليها سيارة بيجو E-208 GTi، يمكنها أن تستغرق كدة زمنية قدرها 5.7 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

بيجو E-208 GTi

تصميم بيجو E-208 GTi العصري

جاءت السيارة بيجو E-208 GTi بطلاء خارجي خاطف للأنظار، وهو ما اظهرته الصور، حيث تمتعت باللون الأحمر الناري، بينما جاءت مقدمة السيارة بمظهر يتسم بالشراسة، حيث تضم مصابيح حادة الشكل، بالإضافة إلى المخالب الطولية من إضاءة LED على جانبي الصادم.

بيجو E-208 GTi

وترتكز سيارة بيجو E-208 GTi على إطارات ميشلان الفرنسية، مدعومة بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، وتتمتع هذه الجنوط بتصميم هندسي يجعلها أقرب إلى الدرع المعدني ولكن بـ 7 فتحات من ناحية الحواف، ولون يجمع بين الأسود والفضي.