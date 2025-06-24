أداء مذهل لسيارة XM Label الأقوى في عالم BMW.. صور

كشفت بي إم دبليو الألمانية عن إطلاق سياراتها الرياضية الفاخرة XM Label، والتي تنتمي إلى سيارات الـ SUV، وتعد هذه النسخة هي الأقوى من العلامة الألمانية وسط عائلة السيارات الرياضية، وتشير القدرات ايضًا انها الأقوى في تاريخ BMW.

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أداء غير عادي لسيارة BMW XM Label

تقدم السيارة BMW XM Label بسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، ويمكن رفعها إلى 290 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.8 ثانية فقط.

BMW XM Label

وتأتي السيارة BMW XM Label بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك احتراق داخلي مع محرك كهربائي، بقوة إجمالية بلغت 748 حصانًا، ما يعادل 550 كيلووات، و1000 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

BMW XM Label

تصميم BMW XM Label الرياضية

ترتكز BMW XM Label على عجلات قياسها 22 بوصة، أو 23 بوصة، وتضم السيارة مقدمة عصرية ذات فتحات تهوية ثنائية ومنقسمة يحاوطها إطار باللون الأحمر، بالإضافة إلى مشتت هواء، ومصابيح أمامية تتسم بالشراسة، مع تصميم رياضي للهيكل الخارجي.

BMW XM Label

وتحتوي السيارة BMW XM Label على قمرة قيادة مزودة بالكثير من التجهيزات ابرزها، شاشة عرض داخلية تدعم التطبيقات الذكية ولوحة عدادات، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيك، ونظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة تشغيل.