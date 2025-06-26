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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر.. فئة المليون

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على عدد متنوع من السيارات الرياضية SUV، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، نسبة إلى التصميم الخارجي صاحب المظهر الرياضي، بالإضافة إلى تنوع الموديلات والتجهيزات، وخاصة بعد المنافسة الكبيرة التي يخوضها الصانع الصيني.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري.

شيري تيجو 8 برو

شيري تيجو 8 برو

تعتمد شيري تيجو 8 برو على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,600,000 جنيه للفئة الأولى و1,700,000 جنيه للفئة الثانية بين موديلات 2026.

جاك JS4 

جاك JS4 

تأتي السيارة جاك JS4 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مدعوم بمحرك رباعي الاسطواتات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة 147 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، وتبدأ أسعار موديلات 2025 في مصر من 989,900 جنيه إلى 1,069,900 جنيه.

جيتور T2

جيتور T2

تقدم السيارة جيتور T2 موديل 2025 بسعر 1,895,000 جنيه، وتأتي السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكية الأداء وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

كاي EX7 

كاي EX7 

تنطلق السيارة كاي EX7 موديل 2026 عبر فئة واحدة من التجهيزات، بسعر يبلغ 1,395,000 جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات DSG أوتوماتيكي الأداء بتقنية الجر الأمامي للعجلات 7 غيار.

في جي في U70 PRO PLUS

في جي في U70 PRO PLUS

تتراوح أسعار السيارة في جي في  U70 PRO PLUS في مصر بين 1,189,990 جنيه و 1,259,900 جنيه لموديلات 2025، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، و215 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناصل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي.

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