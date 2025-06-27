قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعترف بالتخطيط لارتكاب جريمة اغتيال العلماء الإيرانيين منذ التسعينيات
شيكابالا يوجه رسالة مؤثرة لـ عبد الشافي بعد إنهاء مسيرته الكروية
ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟
ترامب: أنقذت المرشد الإيراني من موت شنيع
الأهالي منهارين | مشاهد مفجعة من تشييع جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمي
وظائف وزارة المالية 2025 .. التقديم مفتوح الآن لهذه المناصب القيادية
ضحايا حادث الإقليمي | وضع اسم كل فتاة على نعشها في مشهد أبكى الجميع |صور
ترامب يعلن إنهاء محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبة شركات التكنولوجيا
الزراعة: مصر سجلت التين والعنب والزيتون مؤشرات جغرافية بمطروح
ميزة شاشة القفل الجديدة في One UI 8.. سامسونج تطرح تحديثا تجريبيا
نتنياهو يزور واشنطن يوليو المقبل لبحث تطورات العدوان على غزة وإيران
مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي تقدم Fang Cheng Bao 7 الهجينة.. بتصميم عملاق | صور

بي واي دي Fang Cheng Bao 7
بي واي دي Fang Cheng Bao 7
صبري طلبه

تواصل بي واي دي من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن أطلقت السيارة الجديدة صاحبة اللقب Fang Cheng Bao 7، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تأتي السيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7 بتصميم خارجي عملاق، بنسبة طول تصل إلى 5 أمتار، بينما تتركز على قاعدة عجلات بطول 2.9 متر، وارتفاع يبلغ 1.9 متر، بالإضافة إلى وزن يتراوح بين 2.2 و2.5 طن.

بي واي دي Fang Cheng Bao 7

وتظهر السيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7 بملامح حادة الشكل، حيث تضم مصابيح نحيفة ذات طابع ثنائي، بالإضافة إلى واجهة مدببة، وجنوط رياضية تعزز من المظهر الخاص بسيارة الـ SUV، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، ونوافذ داكنة.

بي واي دي Fang Cheng Bao 7

الأداء الفني لسيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7

تعتمد السيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7 على نظام الدفع الهجين، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي، وعدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 483 حصانًا، حيث يوفر المحرك الأول 156 حصانًا، بينما تنتج المحركات الكهربائية قوة 218 و272 حصانًا.

بي واي دي Fang Cheng Bao 7

وتقدم السيارة بمحرك كهربائي اخر بقوة 200 كيلووات ما يعادل 272 حصانًا، مع بطاريات سعة 26.6 كيلووات/ساعة، بمدى سير يتراوح بين 100 و105 كيلومترًا، بالإضافة إلى بطارية اخرى سعة 35.6 كيلووات/ساعة، ومدى سير يصل لـ 130 كيلومترًا. 

سعر سيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7 عالميًا

 تقدم السيارة في السوق العالمي بأسعار تبدأ من 42.000 دولار أمريكي.

بي واي دي Fang Cheng Bao 7 سعر بي واي دي Fang Cheng Bao 7 مواصفات بي واي دي Fang Cheng Bao 7 تجهيزات بي واي دي Fang Cheng Bao 7 بي واي دي Fang Cheng Bao 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

بالصور

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

أسرع من الشيطان .. دودج العضلية تتفوق على بوجاتي توربيون بـ1700 حصان

بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد