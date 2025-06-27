بي واي دي تقدم Fang Cheng Bao 7 الهجينة.. بتصميم عملاق | صور

تواصل بي واي دي من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن أطلقت السيارة الجديدة صاحبة اللقب Fang Cheng Bao 7، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تأتي السيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7 بتصميم خارجي عملاق، بنسبة طول تصل إلى 5 أمتار، بينما تتركز على قاعدة عجلات بطول 2.9 متر، وارتفاع يبلغ 1.9 متر، بالإضافة إلى وزن يتراوح بين 2.2 و2.5 طن.

بي واي دي Fang Cheng Bao 7

وتظهر السيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7 بملامح حادة الشكل، حيث تضم مصابيح نحيفة ذات طابع ثنائي، بالإضافة إلى واجهة مدببة، وجنوط رياضية تعزز من المظهر الخاص بسيارة الـ SUV، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، ونوافذ داكنة.

بي واي دي Fang Cheng Bao 7

الأداء الفني لسيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7

تعتمد السيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7 على نظام الدفع الهجين، حيث دعمت بمحرك 1500 سي سي، وعدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 483 حصانًا، حيث يوفر المحرك الأول 156 حصانًا، بينما تنتج المحركات الكهربائية قوة 218 و272 حصانًا.

بي واي دي Fang Cheng Bao 7

وتقدم السيارة بمحرك كهربائي اخر بقوة 200 كيلووات ما يعادل 272 حصانًا، مع بطاريات سعة 26.6 كيلووات/ساعة، بمدى سير يتراوح بين 100 و105 كيلومترًا، بالإضافة إلى بطارية اخرى سعة 35.6 كيلووات/ساعة، ومدى سير يصل لـ 130 كيلومترًا.

سعر سيارة بي واي دي Fang Cheng Bao 7 عالميًا

تقدم السيارة في السوق العالمي بأسعار تبدأ من 42.000 دولار أمريكي.