أخبار السيارات| 5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني "بالاسعار"..إصدار كلاسيكي محدود بقوة 110 حصان

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.



5 سيارات SUV يقدمها الصانع الصيني في مصر.. فئة المليون

يحتوي السوق المصري على عدد متنوع من السيارات الرياضية SUV، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، نسبة إلى التصميم الخارجي صاحب المظهر الرياضي، بالإضافة إلى تنوع الموديلات والتجهيزات، وخاصة بعد المنافسة الكبيرة التي يخوضها الصانع الصيني.

إصدار كلاسيكي محدود .. بقوة 110 حصان مع حجم ميني

ظهرت السيارة ميني Restomod في احدث تعديل مقدم من Callum و Wood & Pickett، حيث جمعت هذه النسخة بين التصميم صغير الحجم والقدرات المميزة، إلى جانب اللمسات الكلاسيكية التي أضافت للسيارة مظهر رائع يعود بنا إلى الماضي.

اركب جيتور داشينج كسر زيرو 2025 بهذا السعر.. سوق المستعمل

ظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكن بحالة "كسر الزيرو"، بعد خوض مسافة إجمالية وصلت إلى 6000 كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا، وضمن فئة لكجري عالية التجهيزات.

فيات 500X موديل 2024 .. أسعار كسر الزيرو في مصر

تعتبر السيارة فيات 500X من أبرز سيارات الكروس اوفر التي قدمت في مصر باختلاف موديلاتها، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة، كونها أشهر سيارة رياضية تحمل شعار العلامة الإيطالية.

شاهد| شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026، وتنتمي ZR1X لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .