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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026
شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026، وتنتمي ZR1X لفئة السيارات السوبر كار الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

محرك شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026 قوتها من محرك LT7 سعة 5500 سي سي، وتنتج قوة 1064حصان، وعزم دوران 1123 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 240 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

موصفات شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، ميزة Push-to-Pass ، ونظام توجيه عزم الفرملة المتجددة (Regen Brake Torque Vectoring)، ونظام التحكم المسبق بالمحور الأمامي (Front Axle Pre-Control)، وبها نظام التحكم بالانطلاق (Launch Control) .

شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026



وبها مجموعة J59 الخاصة بالفرامل التي تم تصميمها لتوفير المقاومة القصوى للحرارة والفرملة فائقة الاستجابة، وبها ملاقط Alcon، وبها ميزة التحكم المغناطيسي بالركوب، وبها إطارات PS4S، وبها حزمة ZTK Performance Package ، وبها حزمة Carbon Aero التي تعمل على توفير الطاقة الضاغطة السفلية العالية، ويوجد بالسيارة ألواح للغوص، وصفائح أسفل الهيكل، وجناح على غطاء المحرك فوق منفذ الحرارة الأمامي، وجناح خلفي عالي الفعالية، وبها شاشات تعمل باللمس ، وكونسول وسطي بتصميم جديد .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام التحذير من الاصطدام الذي يعمل على تنبيه السائق عند احتمال وقوع تصادم وشيك، وبها نظام تنبيه الخروج عن المسار الذى يعمل على مراقبة السيارة ويحذر السائق عند الخروج عن المسار المحدد، ونظام مراقبة النقاط العمياء الذى يعمل على كشف وجود مركبات في النقاط العمياء للسائق.

شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026

إضافة إلى أن سيارة شيفروليه كورفيت ZR1X موديل 2026 بها أيضا، نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، وأنظمة التحكم في الثبات، ووسائد هوائية متعددة، وتحديثات برمجية لاسلكية، ونظام تحكم إلكتروني بالجر، وبها كاميرا للرؤية الخلفية، ومستشعرات للتوقف، وبها تحذير حركة المرور الخلفي، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار .

شيفروليه شيفروليه كورفيت ZR1X كورفيت ZR1X موديل 2026 السوبر كار محرك شيفروليه كورفيت ZR1X

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