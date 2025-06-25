اشتري هوندا سيفيك بـ 100 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هوندا سيفيك موديل 1983

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هوندا سيفيك موديل 1983 ، وتنتمي سيفيك لفئة السيارات .

مواصفات هوندا سيفيك موديل 1983 الخارجية

هوندا سيفيك موديل 1983

تظهر سيارة هوندا سيفيك موديل 1983 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هوندا، وتم تثبيت شعار شركة هوندا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك هوندا سيفيك موديل 1983

هوندا سيفيك موديل 1983

تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 1983 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 190 ألف/كم، وتباع السيارة باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هوندا سيفيك موديل 1983 الداخلية

هوندا سيفيك موديل 1983

زودت مقصورة سيارة هوندا سيفيك موديل 1983 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها مقابض ابواب داخلية لسهولة الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة أمان، ومرأه داخلية للرؤية .

سعر هوندا سيفيك موديل 1983

هوندا سيفيك موديل 1983

تتوافر سيارة هوندا سيفيك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .