قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في إسرائيل تستأنف عملياتها بعد وقف إطلاق النار مع إيران
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم 25-6-2025
وفيات في القسم.. التحقيق مع محامٍ روّج معلومات كاذبة عبر السوشيال ميديا
هشام حنفي: خروج الأهلي من كأس العالم للأندية لا يُعبّر عن قدراته الحقيقية
«سلامتك تهمنا».. السكك الحديدية تحذّر من «المعابر غير الشرعية» حفاظًا على الأرواح
إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. وتصادر 10 آلاف مسيرة
عبوة ناسفة.. مقتـ.ـل 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة
رمضان السيد: الأهلي كان بإمكانه الفوز على بورتو ورحيل ديانج «جريمة»
لأول مرة منذ سنوات.. اكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»
أندرو كومو يقر بهزيمته أمام زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية بولاية نيويورك
راجعين من الشغل .. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الأوسطي
أحمد حمودة: صفقات الأهلي الجماهيرية سبب فشله في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد | تويوتا ياريس GR موديل 2025

تويوتا ياريس GR موديل 2025
تويوتا ياريس GR موديل 2025
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا ياريس GR موديل 2025، وتنتمي ياريس لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

تويوتا ياريس GR موديل 2025

محرك تويوتا ياريس GR موديل 2025

تويوتا ياريس GR موديل 2025

تستمد سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 296 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني، وتقدم تويوتا إعدادات جديدة لنظام الدفع الرباعي، مما يحسن من أداء السيارة في مختلف الظروف.

أبعاد تويوتا ياريس GR موديل 2025

تويوتا ياريس GR موديل 2025

تأتى سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول  3995 مم، وبها عرض 1455 مم، وبها ارتفاع 2560 مم .

مواصفات تويوتا ياريس GR موديل 2025

زودت سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، ملاقط فرامل حمراء، وترسان تفاضلية محدودة الانزلاق (LSD)، وبها عجلات BBS مطروقة مقاس 18 بوصة، وبها نظام تعليق محسن، وبها إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S .

تويوتا ياريس GR موديل 2025

ويوجد بـ سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025، لوحة قيادة معاد تصميمها لتكون أكثر عملية، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها مرآة للرؤية الخلفية، وتم استبدال لوحة العدادات التناظرية للسيارة القديمة بشاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة، وتم خفض المقاعد بمقدار ٢٥ مم، وبها نظام تحكم في الانطلاق.

وسائل الأمان بـ تويوتا ياريس GR موديل 2025

تويوتا ياريس GR موديل 2025

تحتوي سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (VSC)، ونظام التحكم في الجر (TRC)، وبها 6 وسائد هوائية، وبها هيكل قوي، وكاميرا خلفية، وبها حساسات ركن، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

تويوتا ياريس GR موديل 2025

وجدير بالذكر ان سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 يوجد بها العديد من أوضاع القيادة من ضمنها، وضع القيادة الاقتصادي، والعادي، والرياضي، ووضع القيادة المخصص .

تويوتا ياريس GR موديل 2025 محرك تويوتا ياريس GR موديل 2025 ياريس GR موديل 2025 مواصفات تويوتا ياريس GR وسائل الأمان بـ تويوتا ياريس GR موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

بنك مصر

وظائف بنك مصر 2025 لحديثي التخرج.. التفاصيل والشروط وخطوات التقديم

الزمالك

كفاية عليك عاوزين لاعب سنه أصغر | الزمالك يصدم نجمه بإعلان مفاجئ

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 25-6-2025

كاس العالم

خالد بيومي: ما يفعله الفيفا جريمة سيدفع ثمنها اللاعبون والأندية مستقبلا

مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر

مصرع عاملان في المنوفية

مصرع عاملين بصعق كهربائي أثناء عملهم بسبب عمود ضغط عالي

ترشيحاتنا

انهيار عقار

منازل قديمة تهدد الأرواح .. انهيار العقارات يثير قلق المواطنين .. كواليس اللحظات الأخيرة في بيوت شبرا والسيدة زينب وباكوس

صورة موضوعية

تحسين الخدمات الصحية وتوسيع التخصصات الطبية في البحر الأحمر..اجتماع دوري لمتابعة أداء التأمين الصحي وتطوير المنظومة

احتفالات الدير المحرق بمركز القوصية

ذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء.. آلاف الأقباط يحتفلون بالدير المحرق والجنادلة بعيد حالة الحديد

بالصور

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

لأول مرة منذ سنوات.. اكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»

اكتشاف بالصدفة.. والسبب جسم مضاد غامض
اكتشاف بالصدفة.. والسبب جسم مضاد غامض
اكتشاف بالصدفة.. والسبب جسم مضاد غامض

بدون أدوية.. 5 أطعمة تخفّض الكوليسترول الضار وتحمي القلب

أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار
أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار
أطعمة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار

مشروب طبيعي بـ 3 مكونات فقط يدعم المناعة ويحسن الهضم.. إليك الوصفة السحرية

لماذا صحة الأمعاء مهمة؟
لماذا صحة الأمعاء مهمة؟
لماذا صحة الأمعاء مهمة؟

فيديو

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد