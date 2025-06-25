شاهد | تويوتا ياريس GR موديل 2025

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا ياريس GR موديل 2025، وتنتمي ياريس لفئة السيارات الهاتشباك الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وجذاب.

تويوتا ياريس GR موديل 2025

محرك تويوتا ياريس GR موديل 2025

تويوتا ياريس GR موديل 2025

تستمد سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 296 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 5 ثواني، وتقدم تويوتا إعدادات جديدة لنظام الدفع الرباعي، مما يحسن من أداء السيارة في مختلف الظروف.

أبعاد تويوتا ياريس GR موديل 2025

تويوتا ياريس GR موديل 2025

تأتى سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 3995 مم، وبها عرض 1455 مم، وبها ارتفاع 2560 مم .

مواصفات تويوتا ياريس GR موديل 2025

زودت سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، ملاقط فرامل حمراء، وترسان تفاضلية محدودة الانزلاق (LSD)، وبها عجلات BBS مطروقة مقاس 18 بوصة، وبها نظام تعليق محسن، وبها إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S .

تويوتا ياريس GR موديل 2025

ويوجد بـ سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025، لوحة قيادة معاد تصميمها لتكون أكثر عملية، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها مرآة للرؤية الخلفية، وتم استبدال لوحة العدادات التناظرية للسيارة القديمة بشاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة، وتم خفض المقاعد بمقدار ٢٥ مم، وبها نظام تحكم في الانطلاق.

وسائل الأمان بـ تويوتا ياريس GR موديل 2025

تويوتا ياريس GR موديل 2025

تحتوي سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ونظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (VSC)، ونظام التحكم في الجر (TRC)، وبها 6 وسائد هوائية، وبها هيكل قوي، وكاميرا خلفية، وبها حساسات ركن، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .

تويوتا ياريس GR موديل 2025

وجدير بالذكر ان سيارة تويوتا ياريس GR موديل 2025 يوجد بها العديد من أوضاع القيادة من ضمنها، وضع القيادة الاقتصادي، والعادي، والرياضي، ووضع القيادة المخصص .