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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كورولا 2009 سعرها 650 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2009
تويوتا كورولا موديل 2009
إبراهيم القادري

تحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا موديل 2009، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان.

تصميم تويوتا كورولا موديل 2009 الخارجي

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009

تتميز سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية.

محرك تويوتا كورولا موديل 2009

تويوتا كورولا موديل 2009

تنقل قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2009

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009

تحتوي مقصورة سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 على الكثير من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات اضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب أمامي وخلفي، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية.

سعر تويوتا كورولا موديل 2009

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 في سوق السيارات المصرية للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية. 

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة تويوتا كورولا موديل 2009 كورولا موديل 2009 محرك تويوتا كورولا سعر تويوتا كورولا موديل 2009

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