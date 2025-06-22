اشتري شيفروليه أوبترا أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه .. اعرف مواصفاتها

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008

وتوافره هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أوبترا موديل 2008، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2008 الخارجية

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008

تظهر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيته بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2008

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية، وتباع السيارة باللون الفضي .

مقصورة شيفروليه أوبترا موديل 2008 الداخلية

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008

يوجد بـ مقصورة شيفروليه أوبترا موديل 2008 الداخلية العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2008

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008

تباع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .