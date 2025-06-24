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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاهد.. موتوسيكل خارق بسرعة 13 ألف دورة في الدقيقة

موتوسيكل
موتوسيكل
عزة عاطف

حين تجتمع الأناقة الإيطالية مع القوة المتفجرة، تكون النتيجة موتوسيكل نادر مثل MV Agusta Superveloce 1000 Ago، الإصدار المحدود الذي يكرم أسطورة السباقات «جياكومو أجوستيني» بطريقة لا تخطئها العين.

إصدار محدود يليق بأسطورة

بـ 83 وحدة فقط حول العالم، احتفالًا بعيد ميلاد أجوستيني الـ83، تأتي هذه الدراجة بسعر يقارب 95,400 دولار أمريكي. 

كل دراجة تحمل لوحة ذهبية عيار 18 قيراطًا برقمها الخاص، وتُعد بمثابة تذكار متحرك لتاريخ الرجل الذي فاز بـ15 بطولة عالمية.

يتميز الهيكل المصنوع من ألياف الكربون بخفة وزنه وأناقة ألوانه: الأحمر الناري المطفي والفضي الماغنوم. تشمل التفاصيل المستوحاة من دراجة أجوستيني التاريخية الرقم "1" الدائري، ولمسات جلد الألكانتارا الأسود مع تطريز اسم البطل.

حتى مفتاح التشغيل ليس عاديًا، إذ يأتي مدمجًا داخل عملة نحاسية صنعت من الكأس الذي فاز به أغوستيني في سباق إيمولا.

تضم الدراجة محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 1000 سي سي، ينتج 208 حصانًا عند 13,000 دورة/دقيقة، مع عزم دوران يبلغ 117 نيوتن متر. 

وللسيطرة على هذا الوحش، تتوفر نظام تحكم في الجر بـ8 مستويات، و4 أوضاع قيادة، وناقل حركة سريع بست سرعات، إلى جانب نظام تعليق إلكتروني Ohlins وفرامل عالية الأداء.

لا تكتفي MV Agusta بمنحك دراجة خارقة، بل ترسل معها بدلة سباق Dainese مخصصة وخوذة AGV Pista GP RR إصدار خاص، لتكتمل التجربة الفاخرة دون تكلفة إضافية، على الورق على الأقل.

موتوسيكل دراجة نارية مواصفات موتوسي٦ agusta

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