سعر لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026 في السعودية | صور

كشفت شركة لاند روفر عن طرازها الجديد لاند روفر ديفندر تروفي إديشن موديل 2026، وتنتمي ديفندر تروفي إديشن لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026

وتجمع ديفندر تروفي إديشن بين التصميم الجذاب والأداء القوي، وتم تصميم لاند روفر ديفندر تروفي إديشن لتكون مثالية للمغامرات في الصحراء، ويمكن استخدامها في الحياة اليومية .

تصميم لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026 الخارجي

لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026

زودت سيارة لاند روفر ديفندر تروفي إديشن موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، غطاء محرك بلون أسود لامع، وبها ألواح حماية أمامية وخلفية بتفاصيل فريدة، وبها عجلات مقاس 20 بوصة مزودة بإطارات تناسب جميع التضاريس .

لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026

ويوجد بـ سيارة لاند روفر ديفندر تروفي إديشن موديل 2026 ايضا، حامل سقف متين لزيادة قدرة السيارة على حمل المعدات، وسلم قابل للطي لتسهيل الوصول إلى السقف، وحاملات معدات خارجية لحمل المعدات بشكل آمن، وواقيات طينية:لحماية السيارة من الأوساخ والطين، وبها أنبوب غطس لزيادة قدرة السيارة على عبور المناطق المائية.

مقصورة لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026 الداخلية

لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026

تحتوي مقصورة سيارة لاند روفر ديفندر تروفي إديشن موديل 2026 على الكثير من المميزات من ضمنها، تطعيمات جلدية عالية الجودة باللون الأسود، وبها نظام المعلومات والترفيه المتطور، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 13.1 بوصة، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي على الطرق الوعرة مما يسهل القيادة في الظروف الصعبة.

محرك لاند روفر ديفندر تروفي إديشن موديل 2026

لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026

تحصل سيارة لاند روفر ديفندر تروفي إديشن موديل 2026 على قوتها من محرك 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 626 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 6.1 ثانية .

سعر لاند روفر ديفندر تروفي إديشن موديل 2026

لاند روفر ديفندر تروفي إديشن 2026

تباع سيارة لاند روفر ديفندر تروفي إديشن موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 418 ألف ريال سعودي .