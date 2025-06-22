نيسان صنى أم رينو تاليانت 2025.. أيهما أفضل؟

سوق السيارات المصري يوجد به العديد من السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صنى ورينو تاليانت موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات اماميه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

تمتلك سيارة نيسان صنى موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

تنتج سيارة نيسان صنى موديل 2025 قوة تصل إلى 108 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

أسعار نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .