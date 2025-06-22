لو معاك 600 ألف جنيه.. اختار بين 5 سيارات مستعملة موديل 2025

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو ميجان، وسكودا أوكتافيا، وكيا ريو، وبي إم دبليو 523، وكيا سيراتو .

رينو ميجان موديل 2004

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2004 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو ميجان موديل 2004

سعر سيارة رينو ميجان موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا أوكتافيا موديل 2010

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2010 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 171 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا أوكتافيا موديل 2010

يبلغ سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2010 في سوق السيارات المصري 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا ريو موديل 2013

تمكنت سيارة كيا ريو موديل 2013 من قطع مسافة 132 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا ريو موديل 2013

سعر سيارة كيا ريو موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي ام دبليو 523 موديل 1999

تباع سيارة بي ام دبليو 523 موديل 1999 باللون الفضي، وبها محرك سعة 2500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 264 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي ام دبليو 523 موديل 1999

يبلغ سعر سيارة بي ام دبليو 523 موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سيراتو موديل 2016

تحصل سيارة كيا سيراتو موديل 2016 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سيراتو موديل 2016

تأتى سيارة كيا سيراتو موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .