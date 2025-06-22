لو معاك 600 ألف جنيه.. اختار بين 5 سيارات مستعملة موديل 2025

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.
وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو ميجان، وسكودا أوكتافيا، وكيا ريو، وبي إم دبليو 523، وكيا سيراتو .
رينو ميجان موديل 2004
تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2004 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة رينو ميجان موديل 2004 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
سكودا أوكتافيا موديل 2010
تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2010 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 171 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2010 في سوق السيارات المصري 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
كيا ريو موديل 2013
تمكنت سيارة كيا ريو موديل 2013 من قطع مسافة 132 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة كيا ريو موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
بي ام دبليو 523 موديل 1999
تباع سيارة بي ام دبليو 523 موديل 1999 باللون الفضي، وبها محرك سعة 2500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 264 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر سيارة بي ام دبليو 523 موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
كيا سيراتو موديل 2016
تحصل سيارة كيا سيراتو موديل 2016 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 230 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تأتى سيارة كيا سيراتو موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .