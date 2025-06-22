مقارنة بين ميتسوبيشي اتراج وبروتون ساجا 2025

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي اتراج وبروتون ساجا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان، وتمتلك السيارتين شهرة كبيرة في سوق السيارات المصري بفضل اعتماديتهما العالية في الاستخدام .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

زودت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 20525 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

زودت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 بمحرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 76 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 100 نيوتن/متر .

سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 790 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بروتون ساجا موديل 2025

بروتون ساجا موديل 2025

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك بروتون ساجا موديل 2025

بروتون ساجا موديل 2025

خزان وقود سيارة بروتون ساجا موديل 2025 يصل إلى 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 95 حصان، ومحرك سعة 1300 سي سي .

سعر بروتون ساجا موديل 2025

بروتون ساجا موديل 2025

تتوافر سيارة بروتون ساجا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .