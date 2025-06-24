سوزوكي ماروتي هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوزوكي ماروتي موديل 2009

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي ماروتي موديل 2009، وتنتمي ماروتي لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سوزوكي ماروتي موديل 2009 الخارجية

سوزوكي ماروتي موديل 2009

تمتلك سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2009 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاة تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي على الحقيبة الخلفية .

محرك سوزوكي ماروتي موديل 2009

سوزوكي ماروتي موديل 2009

تحصل سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2009 على قوتها من محرك سعة 800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سوزوكي ماروتي موديل 2009 الداخلية

سوزوكي ماروتي موديل 2009

زودت مقصورة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2009 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج تخزيم أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سوزوكي ماروتي موديل 2009

تباع سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي ماروتي موديل 2009

وجدير بالذكر انه عند شراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة .